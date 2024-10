L'Idf: ucciso il capo dell'aviazione di Hamas: coordinò l'attacco aereo del 7 ottobre

Il capo dell’aviazione di Hamas è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a settembre. Lo dicono le IDF e lo Shin Bet. Samer Abu-Daqa era tra i terroristi che hanno pianificato l’infiltrazione in Israele il 7 ottobre con parapendio e droni, affermano le IDF. Israele lo definisce «una fonte fondamentale di conoscenza», che ha avuto un ruolo centrale nella creazione delle unità di droni e parapendio di Hamas, scrive la stampa israeliana. In passato è stato a capo dell’unità droni ed è stato responsabile della produzione di armi di Hamas.