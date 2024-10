Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza

L’Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un «attacco mirato» contro terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo situato nell’ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l’esercito (Idf), aggiungendo che «il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell’Idf e lo Stato di Israele».

Quattro soldati israeliani sono morti nell’attacco Hezbollah di ieri con un drone lanciato su una base militare adiacente a Binyamina, nel nord del Paese. Lo ha detto l’esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. «I loro nomi saranno resi noti in seguito. L’episodio è in fase di esame», aggiunge l’Idf.