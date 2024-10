Trump rischia il terzo attentato, un arresto a Coachella

Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald Trump a Coachella, in California, ieri.

Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità.

"Questo episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", afferma lo sceriffo senza fornire altre informazioni. Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2/1.

"Probabilmente abbiamo evitato il terzo assassinio a Donald Trump". Lo ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, in una conferenza sull'arresto di un uomo armato all'interno del perimetro del comizio del tycoon a Coachella.

Incalzato dalle domande dei giornalisti sull'orientamento dell'uomo fermato al comizio, lo sceriffo Chad Bianco ha detto che il gruppo di cui faceva parte "è di estrema destra. Gente che non crede nel governo, gente ai margini". "Ma non è questo il punto, è un pazzo, non importa di quale partito", ha aggiunto lo sceriffo precisando di "non sapere per il momento il movente".