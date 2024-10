Escalation belliche preoccupanti, von der Leyen durante il summit Ue: “Dobbiamo proteggere i civili”

«Non possiamo realizzare le nostre ambizioni economiche senza sicurezza. La guerra della Russia contro l’Ucraina e gli attacchi terroristici guidati da Hamas contro Israele il 7 ottobre hanno fondamentalmente minato la sicurezza regionale in Europa e nel Golfo, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere e mobilitare tutte le nostre capacità diplomatiche per fermare l’escalation estremamente pericolosa con l’Iran che ora lancia un massiccio attacco balistico contro Israele, con gli Houthi che attaccano le nostre navi e interrompono la libertà di navigazione. Abbiamo bisogno di cessate il fuoco immediati a Gaza e in Libano». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in apertura del summit Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo.

«Abbiamo bisogno della protezione di civili innocenti, dell’accesso umanitario e del rilascio di tutti gli ostaggi. Solo la diplomazia può generare un percorso sostenibile per la sicurezza e l’Unione europea è impegnata nella costruzione della pace radicata in una soluzione a due Stati per Israele e Palestina», ha aggiunto.