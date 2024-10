Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar: "Ora l'intesa e la fine della guerra"

«Un bel giorno per Israele, gli Usa e il mondo. E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza». Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Malgrado le parole di Benyamin Netanyahu, secondo cui la guerra non è affatto finita, l’amministrazione americana intravede finalmente un’apertura per cercare di raggiungere una tregua.

«C'è l’opportunità per un day after a Gaza senza Hamas al potere, e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di questi obiettivi. Questo ostacolo ora non esiste più», sono state le parole, chiarissime, del presidente americano.