L'Idf: uccisi 3 terroristi a Gaza, verifiche sulla morte del leader di Hamas Yahya Sinwar

L’Idf sta verificando la possibilità che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sia stato ucciso. Lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid nel suo account X.

Le IDF, secondo una nota delle forze di difesa israeliane, stanno indagando sulla possibilità che uno dei tre terroristi uccisi dalle loro forze in una recente battaglia a Gaza fosse il leader di Hamas Yahya Sinwar. «Al momento, l’identità dei terroristi non può essere confermata»,si legge nella nota. Secondo l’esercito israeliano non c'erano ostaggi presenti nell’area in cui sono stati uccisi i tre terroristi. C'erano state segnalazioni secondo cui Sinwar si era nascosto tra gli ostaggi, usandoli come scudi umani.

