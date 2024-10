Dichiarato cerebralmente morto, si risveglia durante il prelievo degli organi: ecco cos'è successo a Anthony Hoover in Kentucky

Un uomo del Kentucky, Anthony Thomas "TJ" Hoover II, dichiarato cerebralmente morto dopo un arresto cardiaco, si è risvegliato mentre i medici stavano per eseguire il prelievo dei suoi organi per la donazione. L'episodio, avvenuto nell'ottobre 2021, è ora sotto inchiesta da parte delle autorità statali e federali. Lo riferisce The Guardian.

La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato che suo fratello è stato portato all'ospedale Baptist Health di Richmond a causa di un'overdose. I medici avevano comunicato alla famiglia che Hoover non mostrava attività cerebrale e, su consiglio degli specialisti, avevano deciso di interrompere il supporto vitale. Poiché Hoover aveva espresso la volontà di donare i suoi organi, l'ospedale ha proceduto con i test per valutarne la donazione, organizzando anche una cerimonia in suo onore.

Durante l'operazione per il prelievo degli organi, un medico ha interrotto il processo, comunicando che Hoover si era "risvegliato". Hoover è stato portato a casa dalla sorella, che da allora si prende cura di lui, nonostante le sue difficoltà nel camminare e parlare.