Droni dal Libano sulla casa di Netanyahu a Cesarea

L’ufficio del primo ministro israeliano conferma che la residenza privata del premier Benjamin Netanyahu a Cesarea è stata presa di mira da un attacco di droni dal Libano questa mattina presto. In una breve dichiarazione, si afferma che il premier e sua moglie Sara non erano a casa al momento dell’attacco e che non ci sono stati feriti nell’incidente.

Un video è stato postato sui social da alcuni familiari degli ostaggi che stavano manifestando davanti all’abitazione del premier: le immagini mostrano diverse ambulanze e personale della sicurezza. La tv pubblica Kan ha fatto vedere il drone in arrivo nella zona.

Altri due droni lanciati dal Libano sono stati abbattuti dalle difese aeree, innescando le sirene nell’area di Tel Aviv.