La surfista italiana Giulia Manfrini muore trafitta da un pesce spada al largo delle Isole Mentawai in Indonesia

Giulia Manfrini, surfista italiana di 36 anni, è morta tragicamente nelle acque delle Isole Mentawai, vicino a Sumatra, in Indonesia. Lo riferisce il Corriere della Sera. L'incidente è avvenuto venerdì mattina, quando un pesce spada l’ha colpita al petto. La notizia è stata confermata da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole, che ha spiegato come l'attacco sia stato improvviso e inaspettato.

Giulia Manfrini, originaria di Venaria, in Piemonte. Laureata in Giurisprudenza, oltre ad essere una figura di spicco nella comunità italiana dei surfisti, era anche appassionata di sport invernali e aveva fondato un'agenzia specializzata in vacanze sportive in mare e in montagna. Nonostante il pronto intervento di due persone che si trovavano nelle vicinanze, la surfista è stata trasportata d’urgenza al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove però è deceduta.