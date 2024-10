Da Rubio a Cotton, il totoministri se vince Donald Trump

Marco Rubio è tra i papabili come segretario di Stato in una seconda amministrazione Trump, così come Mike Pompeo per il Pentagono. Sono i nomi più noti del totoministri di Politico, dove spiccano falchi e fedelissimi, nonché l’assenza di Nikky Haley.

In lizza per guidare la democrazia Usa sotto il tycoon anche l'ex ambasciatore a Berlino Ric Grenell, il senatore Bill Hagerty (un falco anti Cina) e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale sotto Trump, Robert O'Brien. Per la Difesa in corsa ci sono il senatore Tom Cotton e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, primo 'Green Beret' a servire in Congresso. Tra i candidati al Tesoro l’ex rappresentante per il commercio Usa Robert Lighthizer, il presidente e ceo di Cantor Fitzgerald Howard Lutnick (tra i ricchi donatori del tycoon e alla guida del suo transition team) e Jay Clayton, un veterano di Wall Street e avvocato aziendale, presidente della Sec nel primo mandato di Trump. Lighthizer è tra i papabili anche come segretario al Commercio, insieme a Linda McMahon (alla guida della Small Business Administration nella precedente presidenza) e Bill Hagerty, ex ambasciatore di Trump in Giappone e frontrunner anche per altri posti di governo, dal dipartimento di Stato al Tesoro.