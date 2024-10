La guerra in Medio oriente, il ministro israeliano Gallant: "Hezbollah sta crollando, i prigionieri hanno paura"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha visitato il confine settentrionale e ha fatto un bilancio della situazione: «Abbiamo prigionieri, che ci dicono cosa sta succedendo e che hanno una grande paura . Capiscono che c'è qualcosa che non sanno come affrontare. Tutta questa grande formazione chiamata Hezbollah sta crollando». Parlando con le truppe, il ministro ha dichiarato che «nei villaggi di contatto l’Idf è passato dallo sconfiggere il nemico alla sua distruzione, in tutti i luoghi preparati da Hezbollah per fare un raid in Israele ci sono soldati dell’esercito e i terroristi non possono affrontarli».