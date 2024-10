Tajani in Israele: riaprire la strada a politica e diplomazia. Nuovo tour di Blinken, pressing per tregua a Gaza

Nuovo tour in Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken, impegnato a fare pressioni per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi, giorni dopo l’uccisione da parte di Israele del leader di Hamas, Yahya Sinwar. E’ l’undicesimo viaggio nella regione del capo della diplomazia Usa da quando è scoppiata la guerra un anno fa, a sole due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Una svolta potrebbe essere una spinta importante per la vicepresidente Usa e candidata dei democratici Kamala Harris, in corsa contro Donald Trump. Il viaggio di Blinken arriva pochi giorni dopo che lui e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno avvertito Israele che gli Stati Uniti potrebbero trattenere parte dei suoi miliardi di dollari in aiuti militari a meno che non venga consentita una maggiore assistenza umanitaria a Gaza, dove l’Onu ha avvertito che più di 1,8 milioni di persone stanno affrontando «fame estrema».