Una 23enne intrappolata per 7 ore tra le rocce in Australia: tentava di recupere il cellulare

Una giovane donna australiana di 23 anni ha vissuto un'esperienza drammatica, rimanendo incastrata per ben sette ore a testa in giù in un crepaccio nella regione dell'Hunter Valley ( a nord di Sydney, in Australia), mentre tentava di recuperare il suo cellulare caduto accidentalmente. L'incidente, avvenuto il 12 ottobre, è stato reso noto solo successivamente dal servizio di ambulanza del New South Wales. La ragazza stava camminando in compagnia di alcuni amici in una proprietà privata a Laguna, una piccola località a circa 120 chilometri da Sydney, quando il suo telefono è scivolato tra due rocce. Nel tentativo di afferrarlo, è caduta in un crepaccio di tre metri, rimanendo bloccata in uno spazio angusto e impossibile da raggiungere per i suoi amici.

A causa della mancanza di segnale telefonico, i compagni hanno dovuto allontanarsi per cercare aiuto, mentre la giovane rimaneva intrappolata. Peter Watts, uno dei primi paramedici della NSW Ambulance ad arrivare sul posto, ha raccontato alla CNN le difficoltà affrontate: "Non avevo mai visto una situazione simile e mi sono subito chiesto come avremmo potuto portarla fuori da lì".