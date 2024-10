Drogata dal marito e stuprata per anni da estranei, il grido di Gisele Pellicot: "Lotto per tutte, non ci dobbiamo vergognare noi"

La voce di Gisèle Pelicot era rivolta ai giudici che la interrogavano in aula. Ma colei che per anni è stata drogata dal marito che la faceva stuprare da estranei, 50 dei quali imputati nel processo, si rivolgeva soprattutto a tutte le donne: «Io sono una donna completamente distrutta - ha detto la protagonista del caso che ha scosso la Francia - ma lotterò per cambiare questa società». Ha voluto parlare, ha voluto che il processo per 'gli stupri di Mazan ', un paese del sud della Francia, non si svolgesse a porte chiuse. E questo nonostante i temi e le immagini scabrose di questa vicenda, per non contare le accuse che ha dovuto subire dagli avvocati della difesa, molti dei quali hanno insinuato che lei non fosse stordita come affermava, ma fosse ben cosciente e addirittura «provocasse» gli uomini convocati dal marito, che filmava le violenze.

Il dolore e il tradimento di una vita distrutta

«Non so come mi ricostruirò - ha ammesso Gisèle - come mi rialzerò dopo tutto questo. Per fortuna, sono aiutata da uno psichiatra, ma mi serviranno ancora tanti anni. Presto ne avrò 72, e non so se la vita mi basterà per rialzarmi». La tensione è aumentata ulteriormente quando la donna si è rivolta al marito, sul banco degli accusati. Non lo ha mai guardato, gli ha soltanto chiesto, con forza: «Come hai potuto?». Per 10 anni, droghe e ansiolitici, stupri da parte di sconosciuti da lui reclutati su Internet. «Cerco di capire come ha fatto mio marito, l’uomo perfetto, ad arrivare a una cosa così... questo tradimento è incommensurabile. Cinquant'anni insieme - ha detto rivolta al pubblico - pensavo di finire i miei giorni con questo tipo... Tu hai toccato il fondo dell’animo umano, purtroppo sei stato tu a scegliere».