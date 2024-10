Gaza, 18 morti per le bombe su una scuola-rifugio per gli sfollati. Putin: il Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale

Sono almeno 18 le vittime e 42 i feriti di un bombardamento israeliano su una scuola che accoglieva centinaia di sfollati nella Striscia di Gaza. L’attacco sulla scuola Al Suhada di Nuseirat, nel centro della Striscia, è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Fra i morti ci sono almeno 6 minori fra i quali anche un bambino di 11 mesi, secondo quanto riferiscono i media palestinesi. Nelle ultime ore si sono verificati attacchi di artiglieria anche a Bureij, accampamento al centro della Striscia vicino a Nuseirat, con un morto finora confermato; e a Khan Yunis, nel sud, dove un altro attacco israeliano contro una casa ha causato almeno tre morti. Fonti dei servizi di emergenza hanno confermato 29 morti in tutta la Striscia a causa degli attacchi israeliani dall’alba di giovedì, 23 dei quali nel centro e nel sud dell’enclave.

Putin avverte: il Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale

La situazione in Medio Oriente è drasticamente peggiorata e mette la regione sull'orlo di una guerra totale. Lo ha detto nel suo intervento all’ultima giornata del vertice dei BRICS a Kazan il presidente russo Vladimir Putin. «Le ostilità, iniziate a Gaza un anno fa, si sono riversate in Libano e hanno colpito altri paesi della regione, mentre lo scontro tra Israele e Iran è aumentato drasticamente. Tutto ciò assomiglia a una reazione a catena e mette l’intero Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale», ha affermato Putin. «Correggere l’ingiustizia storica contro il popolo palestinese può garantire la pace in Medio Oriente. Il circolo vizioso della violenza non verrà spezzato finché questo problema non sarà risolto». (AGI) Ven (Segue)