Il dramma dei siriani tornati in patria senza più nulla: dopo 13 anni dalla fuga vengono trattati come migranti illegali

Più di 300mila profughi siriani in Libano , di cui almeno 200mila minori , sono scappati dal conflitto tra Israele e Hezbollah rientrando nel loro Paese . Ma a differenza di decine di migliaia di libanesi in fuga oltre confine , questi siriani sono di fatto considerati dei migranti in casa loro . Per lo più senza documenti di proprietà e dopo 13 anni di esilio , la maggior parte dei nuclei familiari, giunti in questi ultimi giorni a Homs, Raqqa e alla periferia di Damasco , sono composti solo da madri e dai loro figli .

I loro tre figli - Luay, Ahmad e Jana , di 12, 10 e 6 anni - sono tra i circa 240mila minori rientrati in Siria . Ma sono tutti nati nei campi profughi “informali” del Libano , paese che non riconosce lo statuto di rifugiato e che, solo nei mesi scorsi, applicava misure fortemente discriminatorie nei confronti dei siriani . Prima dello scoppio della guerra su ampia scala , un mese fa, nel Libano al collasso economico e con una popolazione di circa sei milioni di abitanti , gli oltre un milione di profughi siriani erano da più parti considerati un peso insostenibile e da «mandare a casa». Ma i tre figli di Bassma e Nizar non sanno cosa sia la Siria . E in fuga dalle bombe di Israele , l'accoglienza non è stata all’altezza delle aspettative: la Siria di oggi è un paese quasi ogni giorno bombardato da Israele , attraversato da scorribande di eserciti e milizie stranieri , sottoposto a sanzioni occidentali e sofferente per la peggiore crisi finanziaria della sua storia .

Tra questi, oltre a Bassma , c'è Nizar, suo marito . Lui, come moltissimi altri mariti e padri , per timore di esser chiamati alle armi in un paese in guerra «da sempre» o perché ricercati dal governo come dissidenti , sono rimasti nel vicino martoriato Libano . Nizar è rimasto nella valle libanese della Bekaa , una regione esposta ai bombardamenti israeliani . «Sempre meglio che finire nelle carceri del regime », afferma Bassma .

Secondo l’Onu, in un mese 425mila persone hanno attraversato il confine verso la Siria. Di questi, 306mila sono siriani (72%), di cui due terzi minori. I rimanenti sono libanesi, ospitati in strutture messe a disposizione dal governo siriano e che possono ricevere assistenza dall’UNHCR. Ma moltissimi siriani che tornano vengono trattati, di fatto, come migranti nel loro stesso paese: chi era proprietario di una casa difficilmente può farvi ritorno perché distrutta, saccheggiata, occupata da altri. Chi non è proprietario o non può dimostrare di esserlo, è costretto a trovare altre sistemazioni. Da parenti, come nel «caso fortunato» di Bassma e i tre figli.

Molti sono costretti a dormire all’aperto, nei parchi pubblici o in strada. In attesa dell’inverno.

Il governo ha annunciato di aver aperto 20 strutture temporanee e ha ammesso che la maggior parte di queste è destinata ai libanesi. Secondo Damasco, i siriani che tornano hanno già chi li accoglie.

«La situazione è invivibile», afferma Bassma descrivendo le difficoltà quotidiane dei suoi parenti. «Qui non si sa come mettere insieme il pranzo con la cena. Manca tutto. Per noi non c'è vita».