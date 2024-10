Nuovi raid israeliani su Gaza: 14 bambini fra le 38 vittime. L’Unifil: «Idf ha sparato contro una delle nostre postazioni»

L’Unifil afferma che il 22 ottobre scorso i soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro una delle loro postazioni vicino al villaggio di Dhayra, nel sud del Libano. «I caschi blu in servizio presso un posto di osservazione permanente vicino a Dhayra stavano osservando i soldati dell’Idf che conducevano operazioni di sgombero delle case nelle vicinanze. Dopo essersi resi conto di essere osservati, i soldati hanno aperto il fuoco e i soldati si sono ritirati per evitare di essere colpiti», afferma l’Unifil in una nota mentre l’Onu parla di una situazione di sicurezza "estremamente difficile".

Al Jazeera: "38 i morti nel raid a Khan Yunis, 14 bambini"

E’ salito ad almeno 38 il bilancio dei morti negli attacchi israeliani su diverse strutture residenziali a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche. Tra le vittime ci sarebbero 14 bambini rimasti soffocati dal fumo dei missili israeliani: 13 erano della stessa famiglia. L’emittente riferisce di immagini «inquietanti» dal luogo dei raid, con molti corpi che giacciono a terra nell’ospedale Nasser mentre genitori e parenti disperati salutano le vittime, già pronte per la sepoltura.