Israele "risponde" all'Iran con un attacco "mirato"

Notte di fuoco in Iran con Israele che ha portato a termine, con tre raid consecutivi «precisi e mirati» su obiettivi militari la sua annunciata "vendetta" contro Teheran dopo l’attacco del primo ottobre. Una risposta concordata con gli Usa, avvertiti in anticipo, che avevano raccomandato nei giorni scorsi a Israele di non colpire siti nucleari, ma che comunque avviene in un contesto di tensioni regionali esacerbate da un anno dalla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, e dalla sua estensione nel vicino Libano, dove l’esercito israeliano affronta Hezbollah.

Teheran aveva lanciato circa 200 missili contro Israele il primo ottobre, inclusi per la prima volta diversi missili ipersonici. E Israele aveva promesso di farla pagare all’Iran per questo attacco. I raid sono avvenuti nella notte, intorno alle 2:15 ora locale (le 24:45 in Italia), principalmente a ovest di Teheran, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Gli aerei militari «hanno colpito i siti di produzione dei missili che l’Iran lancia da un anno contro lo Stato di Israele. Questi missili rappresentano una minaccia diretta e immediata per i cittadini di Israele», ha detto l’esercito israeliano una dichiarazione. Gli attacchi hanno preso di mira anche «batterie di missili terra-aria e altri sistemi aerei che avevano lo scopo di limitare la libertà di Israele di operare in Iran», ha spiegato l’Idf, precisando che questi raid erano terminati. «Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo Stato di Israele e tentano di far precipitare la regione in un’escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato», ha detto il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’esercito. Israele «ha attaccato centri militari nelle province di Teheran e quelle del Khuzestan (sud-ovest) e di Ilam (ovest)», al confine con l’Iraq, «come parte di un’operazione che genera tensioni», hanno affermato in un comunicato le forze di difesa aerea iraniane, precisando che l’attentato ha causato «danni limitati in alcuni luoghi». La televisione di Stato iraniana ha riferito di «sei forti detonazioni» attorno alla capitale iraniana, «collegate all’attivazione del sistema di difesa aerea». L’Iran ha quindi chiuso lo spazio aereo e interrotto i voli, ripresi a raid concluso, intorno alle 6 di mattina (ora italiana). «Nessun incendio o esplosione» è stato segnalato nella principale raffineria di Teheran, ha detto l’agenzia di stampa locale Tasnim.