Medio Oriente, attacco di Israele a nord di Gaza: 35 morti

Almeno 35 palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco a un’area residenziale che ha distrutto diversi edifici a Beit Lahiya, nella zona settentrionale di Gaza. Lo riporta Al Jazeera.

Un numero imprecisato di persone è intrappolato tra le macerie. I media locali hanno riferito che le squadre della protezione civile non sono in grado di raggiungere il sito a causa del fuoco israeliano. Il Ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas ha descritto l’attacco come un «orribile massacro».

La foto in copertina è di repertorio