Tredicenne ferisce mortalmente la sorella di sette anni in Germania

Una ragazza di 13 anni ha ferito mortalmente la sorella di sette anni in un condominio a Lipsia, nella Germania orientale. Lo ha reso noto oggi la polizia. «La polizia è stata chiamata ieri sera in un condominio a Lipsia dopo che una bambina di sette anni è rimasta gravemente ferita in un appartamento», si legge nel comunicato delle forze dell’ordine.

«La ragazza è stata trasportata in ospedale dove è morta per le ferite riportate», ha scritto la polizia. «Diversi media tedeschi sostengono che le ferite sarebbero state inflitte alla bambina con un coltello, senza fornire ulteriori dettagli sull'esatta natura di quest’arma. Ancora oscuro il movente.