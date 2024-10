Usa 2024, la corsa alla Casa Bianca di Harris e Trump: cinque temi chiavi al centro dibattito

Dalle tasse, all’immigrazione, all’aborto: ecco le cinque questioni chiave che sono in gioco mentre Donald Trump e Kamala Harris entrano nella volata finale nella corsa alla Casa Bianca. Economia Trump, che ha tagliato le tasse per le imprese e i ricchi durante la sua presidenza 2017-2021, intende imporre tariffe superiori al 10% su tutte le importazioni statunitensi, il che, a suo dire, gli consentirà di abbassare le tasse per gli americani. Il repubblicano ha anche promesso di fare degli Stati Uniti la «capitale delle criptovalute del pianeta» e a settembre ha lanciato la sua piattaforma di criptovalute insieme ai figli.

La democratica Harris, invece, si rivolge alla classe media promettendo di creare un’"economia delle opportunità» e proponendo un moderato aumento delle tasse per i più ricchi. La 60enne ha anche promosso crediti d’imposta per i bambini, sostegno agli acquirenti di case per la prima volta e aiuti alle piccole imprese.

Politica estera Con le guerre che infuriano in Medio Oriente e in Ucraina, Trump ha promesso di risolvere rapidamente entrambi i conflitti, senza però spiegare come. Ha denunciato l’enorme quantità di finanziamenti statunitensi a Kyiv da quando è stata invasa dalla Russia nel 2022. Harris si è impegnata a sostenere l’Ucraina in caso di rielezione. Sia Trump che Harris offrono un sostegno costante a Israele, anche se il vicepresidente ha richiamato maggiormente l’attenzione sulle sofferenze dei palestinesi. Clima Gli Stati Uniti sono il secondo paese al mondo per emissioni di gas serra dopo la Cina, ma nessuno dei due candidati ha delineato una piattaforma completa sul tema.

Trump, che da tempo denuncia il cambiamento climatico come una «bufala» nonostante le schiaccianti prove scientifiche, intende tagliare i sussidi per le energie rinnovabili e i veicoli elettrici, che a suo dire danneggiano le imprese. Il repubblicano ha giurato di «trivellare, baby, trivellare» per il petrolio e di rimuovere nuovamente gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima. Harris ha promosso l’"Inflation Reduction Act» del presidente Joe Biden, che ha spinto gli investimenti nell’energia verde. Secondo il sito web della sua campagna elettorale, la Harris «si impegna a proseguire e rafforzare la leadership internazionale degli Stati Uniti in materia di clima».