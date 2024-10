Dopo il ciclone Dana nelle strade diventate fiumi c'è solo solo fango e dolore

Auto accatastate in mezzo alla piazza, tavoli, sedie e carrozzine trascinati dalla furia dell’acqua in strade divenute fiumi di fango. Testimonianze di vita quotidiana annegate in metri di melma nera, cancellate dalla furia piovuta dal cielo. Il viaggio da Madrid ai paesi a nord della provincia di Valencia, la più colpita dalla peggiore inondazione del secolo in Spagna, è un pellegrinaggio al ground zero del dolore. Arrivarci in auto, l'unica via possibile dopo che tutti i collegamenti ferroviari e aerei sono stati interrotti, è un complicato slalom fra le transenne della guardia civile che sbarrano l’autostrada A3 dalla capitale e le statali all’altezza di Albacete in Castilla-La Mancha, a sua volta messa in ginocchio dalla Dana e, già vicino Valencia, auto scaraventate sui guardrail dalla pioggia divenuta un fiume in piena.

«Non ho avuto mai tanta paura, con mamma e papà siamo rimasti bloccati a Alberic, l’acqua ci arrivava sopra le ginocchia e non c'era più luce. Ma io pensavo alla nonna sola ad Alcùdia, nella parte bassa del paese, ho temuto che fosse morta travolta dal fiume», racconta Elena, 12 anni, che ormai ha solo la punta del naso pulita mentre spala il fango davanti al bar del papà Vicente, di fronte al Comune. «Una catastrofe così non si era mai vista, nemmeno nel 1982, quando il bacino di Tous straripò e si portò via mezza valle. Peggio anche dello straripamento del Turia nel 1954», assicura Josep Bertinet, commerciante di 75 anni.