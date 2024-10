Iran: risponderemo a Israele in modo brutale. Hamas boccia la tregua breve a Gaza

L’Iran ha avvertito che fornirà una risposta «brutale» all’attacco israeliano alle installazioni militari iraniane di sabato. Israele se ne «pentirà». Lo scrivono i media iraniani.

«La recente azione del regime sionista, che ha attaccato parti del nostro Paese, è stata un atto disperato e la Repubblica islamica dell’Iran risponderà in modo brutale che farà pentire Israele», ha affermato Mohammad Mohammadi Golpayegani, capo dell’ufficio della Guida suprema iraniana, Ayatollah Ali Khamenei, secondo l’agenzia di stampa Tasnim. Hamas boccia la tregua breve a Gaza, progressi in Libano Se cresce una flebile speranza di raggiungere una tregua tra Israele e Libano, è Hamas a dare l'ennesima spallata alle prospettive di un cessate il fuoco a Gaza: «L'idea di una pausa temporanea solo per riprendere l'aggressione in seguito è qualcosa su cui abbiamo già espresso la nostra posizione. Hamas sostiene una fine permanente della guerra, non una temporanea», ha detto all’Afp Taher al-Nunu, leader senior del movimento, bocciando il lavoro dei mediatori per una sospensione breve dei combattimenti ed evidenziando ancora una volta uno stallo nei negoziati che invece sembrano fare timidi passi avanti sul fronte nord, tema affrontato in un incontro tra inviati Usa e il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme.

Un incontro definito «costruttivo» da un funzionario americano al Times of Israel, mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato che i negoziatori hanno fatto «buoni progressi» verso un’intesa con Hezbollah. Questo nonostante la guerra continui a macinare vittime in Libano, mentre nel nord di Israele i razzi dei miliziani sciiti hanno ucciso sette persone in due attacchi a Metula e vicino a Haifa, tra i bilanci più gravi per Israele dall’inizio della guerra. Di fronte all’ennesima battuta d’arresto sui negoziati per Gaza, è opinione di media e analisti che si arriverà prima a un accordo per stabilizzare il fronte di Israele con il Libano. Nell’incontro tra gli inviati di Washington Amos Hochstein e Brett McGurk, Netanyahu ha sottolineato in ogni caso che qualsiasi intesa dovrà garantire la sicurezza di Israele. «Il primo ministro ha precisato che la questione principale non sono le pratiche per questo o quell'accordo, ma la determinazione e la capacità di Israele di garantire l’applicazione dell’accordo e di prevenire qualsiasi minaccia alla sua sicurezza da parte del Libano», ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu dopo la riunione a Gerusalemme. Una visita, quella dei funzionari Usa, che giunge a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre e che mostra la determinazione dell’amministrazione americana di raggiungere un accordo, per lo meno in Libano.