Il calciatore José Castillejo, ex promessa del Valencia, tra le oltre 150 vittime dell’alluvione

La furia dell’alluvione che ha devastato la regione di Valencia ha lasciato oltre 150 vittime, tra cui José Castillejo, ex calciatore di 28 anni cresciuto nelle giovanili del Valencia. Il bilancio è tragico e destinato a salire, con numerosi dispersi ancora da ritrovare.

Il cordoglio del Valencia per Castillejo

Il Valencia ha voluto ricordare lo sfortunato atleta sui propri canali social: "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, travolto dalla DANA. Cresciuto nel nostro vivaio, ha indossato diverse maglie della Comunità Valenciana. Riposa in pace.

Chi era José Castillejo

José Castillejo era un giovane talento cresciuto nelle giovanili del Valencia, dove sin da giovanissimo aveva attirato l’attenzione per la sua rapidità e la visione di gioco. Durante la sua militanza nel vivaio dei “Pipistrelli”, aveva dimostrato un grande potenziale, distinguendosi come un centrocampista versatile, capace di adattarsi a ruoli diversi. Sebbene non abbia raggiunto la massima serie, ha continuato la carriera in varie squadre locali della Comunità Valenciana, dove era apprezzato per la dedizione in campo e il forte legame con le radici calcistiche.