Presidenziali Usa 2024, Harris e Trump in Wisconsin: duello all'ultimo voto

A quattro giorni dalle presidenziali americane, le campagne elettorali dei candidati si concentrano su Wisconsin e Michigan, due dei sette Stati chiave, cioè in bilico e considerati decisivi per la vittoria finale. Kamala Harris farà tappa a Janesville e Little Chute, in Wisconsin, e poi andrà a West Allis, dove interverrà la rapper Cardi B., che lancerà un messaggio per invitare le donne ad andare a votare. Il candidato vice di Harris, il governatore del Minnesota Tim Walz, sarà invece a Detroit, Michigan, e poi terrà un comizio a Flint e andrà a fare campagna a Traverse City.

Donald Trump parlerà ai suoi sostenitori a Warren, in Michigan, prima di dirigersi a Milwaukee, Wisconsin, dove è atteso alle 21, quando in Italia saranno le 3 di notte. Il suo vice, il senatore dell’Ohio J. D. Vance comincerà a Portage, in Michigan, per poi volare in North Carolina, dove è atteso da un comizio nel pomeriggio. Secondo la media dei sondaggi stilata oggi dal sito FiveThirtyEight, Harris guida di un punto in Wisconsin e Michigan mentre Trump è avanti, con lo stesso margine, in Pennsylvania.