Elezioni Usa, la mappa degli Stati da vincere per la Casa Bianca

Nella tortuosa strada del collegio elettorale, Kamala Harris parte avvantaggiata rispetto a Donald Trump ma ha meno combinazioni possibili per raggiungere la vittoria. I due candidati devono raggiungere la soglia magica di 270 elettori su 538 (ogni Stato ne assegna un numero proporzionato alla popolazione). Di questi, 93 si trovano in sette Stati 'battleground’, divisi in due gruppi: la Sun Belt (49 voti), ossia gli Stati del sud (Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina) e la Rust Belt (44 voti), il cuore un pò arrugginito dell’industria manifatturiera americana (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania).

La vicepresidente, in base alle valutazioni combinate di tre centri di analisi politica nonpartisan, parte da 226 voti considerati solidi o probabili per i dem, quindi ne deve guadagnare 44. Il tycoon conta invece su 219 voti, sotto di 51 rispetto alla meta finale. Harris ha 25 combinazioni vincenti, l'ex presidente 32, come in una sorta di complessa slot machine. Entrambi i candidati dovranno vincere almeno tre Stati in bilico per tagliare il traguardo, una partita che si gioca su poche decine di migliaia di voti, come nel 2016 (quando Hillary Clinton perse per 77.744 preferenze) e nel 2020 (quando Biden vinse per 65.009 voti).