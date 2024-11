Gran Bretagna, Badenoch nuova leader Tory: prima aspirante premier nera

Il Partito conservatore britannico ha scelto la 44enne Kemi Badenoch, ex ministra dell’Industria figlia di genitori nigeriani ed esponente della destra interna pro Brexit, come sua nuova leader al posto di Rishi Sunak dopo la batosta elettorale del 4 luglio. Badenoch, ammiratrice su alcuni dossier di Donald Trump e intenzionata a diventare alle prossime elezioni la prima aspirante premier nera di qualunque forza politica nella storia del Regno Unito, ha superato nel ballottaggio finale deciso dal voto degli iscritti il 42enne super falco anti-immigrazione Robert Jenrick, come certificato dai risultati resti noti oggi.

Secondo le cifre annunciate dal deputato Bob Blackman, presidente del comitato 1922 che gestisce le elezioni interne dei Tories, Badenoch ha ottenuto quasi 54.000 voti contro i 41.388 di Jenrick, su un totale di oltre 130.000 elettori i quali hanno espresso la loro preferenza online o per posta: pari al 72,8% dei circa 170.000 iscritti aventi diritto. Sia Blackman, sia il presidente del partito, Richard Fueller, hanno ringraziato la base per la partecipazione, i 7 candidati entrati in totale in lizza - e scremati via via negli scrutini preliminari del gruppo parlamentari prima del ballottaggio - nonché il leader uscente ed ex premier Rishi Sunak. Non senza sottolineare la portata della sfida per la ricostruzione del consenso alla causa Tory, dopo la sconfitta elettorale di luglio riconosciuta come «devastante». Lo stesso ha fatto Kemi Badenoch, rivolgendosi alla platea di compagni di partito per un breve, emozionato discorso di accettazione.