L'apocalisse di Valencia, i morti sono 211. Salvata una donna intrappolata da 3 giorni nella sua auto

"La regione di Valencia richiede più militari, macchine, finanziamenti", per far fronte alla "seconda peggiore inondazione del secolo registrata in Europa", per questo "il governo invierà oggi stesso 5 mila soldati dell'esercito che si uniscono ai 3mila già dispiegati, e altri 5mila tra Guardia Civil e forze di polizia". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dopo il comitato di crisi alla Moncloa. "Il bilancio delle vittime della catastrofe", che ha colpito la regione di Valencia "è salito a 211", ha aggiunto. 'Oltre alla ricerca dei dispersi la priorità è ristabilire i servizi danneggiati nei municipi', ha segnalato il premier, nel tracciare un bilancio della "seconda inondazione che ha registrato più vittime dall'inizio del secolo", al termine della riunione del comitato di crisi alla Moncloa. "La Dana ha provocato danni severi a ponti, autostrade, linee elettriche, imprese di distribuzione e altre infrastrutture che non furono progettate per sopportate i venti e il volume d'acqua che le ha travolte", ha poi aggiunto.

"Sono stati realizzati senza sosta lavori di riparazione in stretta collaborazione con il settore privato. Abbiamo fatto passi avanti notevoli, ma resta molto da fare", ha segnalato Sanchez. "Si è ristabilito il consumo elettrico al 94% dei colpiti" dall'interruzione delle erogazioni "ed è stata recuperata la metà delle 550.000 linee interrotte, con la previsione di recuperare il resto nel fine settimana", ha sottolineato Sanchez. "Il Consiglio dei ministri approverà la dichiarazione di zona gravemente colpita per le aree della Regione di Valencia, Castiglia La Mancia, Andalusia e Catalogna che si sono viste più colpite" dalle piogge torrenziali e "nominerà una commissione interministeriale per la ricostruzione e il rilancio economico, ha annunciato il premier spagnolo, aggiungendo che "il ministero delle Finanze autorizzerà il governo della Comunità autonoma di Valencia a effettuare tutte le spese urgenti necessarie". Nell'indicare le priorità per far fronte alla catastrofe, Sanchez ha anche detto che saranno istituiti 100 posti di lavoro amministrativi alla Delegazione dello Stato a Valencia, la prefettura regionale, per rendere più rapidi gli iter per imprese, autonomi e famiglie per ricevere aiuti statali. Sanchez ha informato di essere "in contatto con la Commissione Europea", che ha messo a disposizione "il Fondo europeo di solidarietà e altre risorse di aiuti comunitari" e ha ringraziato per "i messaggi di solidarietà ricevuti da tutte le autorità estere".