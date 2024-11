“Liz Cheney? Le devono puntare i fucili addosso”: inchiesta sulle frasi choc di Trump

Il dipartimento di Giustizia dell’Arizona ha aperto un’indagine per stabilire se l’attacco di Donald Trump contro l’ex repubblicana Liz Cheney - «le devono puntare i fucili addosso» - si tratti di minaccia di morte. Lo riferisce la Cnn.

Le altre parole del tycoon

Donald Trump, inoltre, ha lanciato un appello agli elettori arabi e musulmani del Michigan, sfruttando la guerra in corso in Medio Oriente e la sua retorica sempre più provocatoria contro Cheney. «Molti musulmani e arabi americani hanno amici e familiari che vivono in Medio Oriente, e Kamala sta conducendo una campagna a fianco di guerrafondai come Liz Cheney», ha detto Trump in una manifestazione a Warren, un sobborgo di Detroit. "Vuole ottenere il voto arabo-americano, e sceglie Liz Cheney, il cui padre ha praticamente distrutto il Medio Oriente. Non penso che funzioni», ha attaccato il tycoon