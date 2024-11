Studentessa iraniana aggredita dalla polizia per il velo in "disordine" si spoglia per protesta: arrestata. Il video

Una studentessa iraniana dell’Università islamica Azad di Teheran si è tolta i vestiti fuori dall’ateneo in segno di protesta dopo essere stata aggredita dalla polizia per aver indossato il velo in modo inappropriato. Lo riferisce Iran International, mentre è diventato virale il video che la mostra seduta, in mutande e reggiseno, nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’università.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

