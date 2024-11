Bus precipita in un burrone nel nord dell'India, almeno 36 morti

Almeno 36 persone sono morte in India, nello stato settentrionale dell’Uttarakhand, dopo che l'autobus che le trasportava è precipitato in un burrone vicino alla città di Almora. Lo ha annunciato un funzionario del governo locale. Per ora, «36 vittime sono state confermate», ha detto alla stampa Deepak Rawat, un alto funzionario dello stato himalayano dell’Uttarakhand, aggiungendo che «tre feriti gravi sono stati trasportati in ospedale in elicottero».

Una catena umana di volontari si è schierata lungo i ripidi pendii e ha attraversato un fiume in piena, aiutando a estrarre i feriti dai resti dell’autobus. I cadaveri sono stati portati fuori e adagiati sul retro di un camion. Il primo ministro Narendra Modi ha offerto le sue «più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari nello sfortunato incidente stradale», offrendo un indennizzo alle famiglie delle vittime, mentre il premier dell’Uttarakhand Pushkar, Singh Dhami, ha affermato di aver ordinato un’indagine sull'incidente.