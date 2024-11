Scandalo in Cile: Arturo Vidal e altri calciatori del Colo Colo denunciati per abuso sessuale

Una procura di Santiago del Cile indaga su una denuncia di abuso sessuale, per un presunto episodio avvenuto nella notte durante una festa privata in un bar con alcuni calciatori del Colo Colo, tra questi Arturo Vidal, ex giocatore di Inter e Juventus. Vidal è stato l’unico ad essere portato in una stazione di polizia questa mattina per l’identificazione, ma subito rilasciato.

In una conferenza stampa, il colonnello Gerardo Aravena, della prefettura di Santiago Andes, ha precisato che Vidal «è stato trasferito al 37/mo commissariato di polizia per un controllo dell’identità nell’ambito dei primi accertamenti, e che successivamente è tornato alle sue attività». La procura ha dichiarato inoltre che la denuncia riguarda "giocatori del Colo Colo", tra cui Vidal.

«Le altre persone sono state sottoposte a un controllo preventivo dell’identità sul posto, sono state registrate e probabilmente saranno convocate per rendere dichiarazioni», ha detto Aravena. Stando a quanto emerso fino ad ora, una giovane invitata all’evento, questa mattina intorno alle 4, ha chiamato i familiari per farsi venire a prendere, perché stava male: a sporgere denuncia per aggressione sessuale è stata la sorella, che arrivata sul posto ha constatato che la ragazza non si reggeva in piedi, forse sotto l’effetto di alcol o droga.