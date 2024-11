Irruzione della polizia nell'ufficio di Netanyahu. Il premier israeliano cambia ministro della Difesa

Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo riferiscono i media israeliani. Il premier israeliano ha nominato l’ex ministro degli Esteri Israel Katz nuovo ministro della Difesa. «Lavoreremo insieme per far avanzare il sistema di sicurezza fino alla vittoria contro i nostri nemici e per raggiungere gli obiettivi della guerra: il ritorno di tutti gli ostaggi come missione più importante, la distruzione di Hamas a Gaza, la sconfitta di Hezbollah in Libano, il contenimento dell’aggressione iraniana e il ritorno sicuro dei residenti del nord e del sud alle loro case». Lo scrive su X Israel Katz, appena nominato ministro della Difesa dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, ringraziandolo per la fiducia.

Yoav Gallant è stato un "importante partner nella difesa di Israele. Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con chiunque sarà il nuovo ministro» riferiscono fonti della Casa Bianca. Secondo indiscrezioni però, gli Stati Uniti sono stati colti di sorpresa dalla decisione di rimuovere Gallant.