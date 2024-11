Mosca e Kiev avvisano Trump, nessun passo indietro. Il tycoon aveva promesso: risolverò il conflitto in Ucraina «in 24 ore»

Da candidato, Donald Trump aveva promesso di mettere fine al conflitto in Ucraina «in 24 ore». Ma adesso che si appresta a insediarsi alla Casa Bianca, e quindi ad affrontare nel concreto la questione, le cose si fanno più complicate. Le due parti hanno subito messo in chiaro di non voler fare marcia indietro. Mosca dicendo di continuare a perseguire «tutti gli obiettivi» che si è posta. Kiev chiedendo al nuovo presidente di sostenere il Piano per la Vittoria del presidente Volodymyr Zelensky. Leggi anche Elezioni Usa, la vittoria ‘politica’ di Trump: "Adesso fermiamo tutte le guerre e costruiamo l'America più bella di sempre". Il discorso Reazioni del Cremlino Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non essere a conoscenza di piani del presidente Vladimir Putin di congratularsi con Trump, perché gli USA sono «un Paese ostile, direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra» contro la Russia. Nessuna conferma è venuta a quanto scritto da un sito di notizie russo, Verstka, che ha affermato di avere saputo da una fonte parlamentare «di alto livello» e da un’altra «vicina al Cremlino» che Putin ha inviato ufficiosamente un messaggio di congratulazioni attraverso il ministero degli Esteri.

Posizione di Mosca e obiettivi della Russia Mosca, ha detto Peskov, rimane in attesa di vedere eventuali «passi concreti» dalla nuova amministrazione. Ma il ministero degli Esteri ha messo in chiaro di non farsi «illusioni» sul presidente eletto, in quanto rappresentante della «élite politica al potere negli USA» che punta al «contenimento di Mosca», indipendentemente dall’appartenenza di partito. Da parte sua, ha avvertito il ministero, la Russia continuerà a "difendere fermamente i suoi interessi nazionali, concentrandosi nel raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale» in Ucraina. Richieste di Zelensky e il piano della vittoria Quali siano gli obiettivi russi lo ha messo in chiaro Putin nel giugno scorso: ritiro delle forze di Kiev dalle quattro regioni parzialmente occupate da quelle di Mosca e rinuncia ad entrare nella Nato. L’ingresso nel Patto Atlantico è invece tra i punti del Piano della Vittoria di Zelensky, su cui il presidente ucraino è tornato ad insistere nel messaggio in cui ha salutato il successo elettorale di Trump definendolo "impressionante».