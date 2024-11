Tragedia a Valencia: muore bambina di 2 anni dimenticata in auto dal padre per 5 ore

Tragedia a Valencia: una bambina di due anni è morta a Castellón de la Plana, in Spagna, dopo essere stata dimenticata in auto per oltre cinque ore dal padre, diretto al lavoro. L'uomo, che avrebbe dovuto accompagnare la piccola all'asilo, si è accorto della tragedia solo verso mezzogiorno, quando ha raggiunto la sua auto e ha trovato la figlia ormai senza vita.

Secondo le ricostruzioni della Polizia Nazionale, la bambina era rimasta sola nei sedili posteriori dell'auto, parcheggiata in strada. Gli agenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. Al momento, il padre risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Tragedie simili non sono purtroppo nuove in Spagna e Italia. Solo un anno fa, un bambino di quattro anni è deceduto a O Porriño (Pontevedra) dopo essere rimasto per ore in un veicolo sotto il sole. Anche in Italia, a luglio, una bambina di un anno ha perso la vita a Marcon (Venezia) in circostanze analoghe.