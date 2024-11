Putin: "Disposto a parlare con Trump, sull'Ucraina siamo pronti a negoziare". Il tycoon: "Pranzeremo insieme molto presto"

Più di 24 ore dopo la vittoria di Donald Trump, arrivano anche - a distanza - le congratulazioni di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha detto di non aver ancora parlato con il presidente eletto americano, ma ha affermato di essere pronto a farlo, non reputando «vergognoso" prendere lui stesso l’iniziativa per telefonare al tycoon. E, intanto, proprio Trump, in un’intervista a Nbc, ha detto: «Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo". I due hanno concordato di pranzare insieme "molto presto": ha detto lo stesso tycoon nell'intervista a Nbc News.

Lo zar ha colto l’occasione del suo intervento alla conferenza annuale del Club di Valdai, a Soci, per fare il commento tanto atteso sulla rielezione di Trump, che in campagna elettorale aveva detto di poter mettere fine al conflitto in Ucraina «in 24 ore». Un’iniziativa «degna di attenzione», ha detto il presidente russo, anche se dei dettagli ancora non si sa nulla. «Colgo l’occasione per fargli le congratulazioni per l'elezione a presidente», ha aggiunto Putin, che gli ha fatto anche i complimenti per il «coraggio» dimostrato in occasione dell’attentato subito in campagna elettorale.