Usa 2024: effetto Trump sui "10 super ricchi", +64 miliardi

Mercoledì non è stato un giorno grandioso solo per Donald Trump. I patrimoni personali delle dieci persone più ricche al mondo è cresciuto in poche ore di 64 miliardi. E’ quanto emerge dal Billionaire Index di Bloomberg, che calcola giornalmente i patrimoni dei super ricchi del pianeta. Quello che ha guadagnato più di tutti è stato Elon Musk, in testa alla classifica dei miliardari e grande protagonista della vittoria di Trump.

Il proprietario di X, e maggiore azionista di Tesla e Space X, ha visto il suo patrimonio crescere di 26,5 miliardi, passando a 290 miliardi. Quello del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è cresciuto di 7,1 miliardi, una settimana dopo la decisione di non schierare il suo quotidiano, il Washington Post, con uno dei due candidati presidenziali.

Il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, altro sostenitore di Trump, ha visto il suo patrimonio netto crescere di 5,5 miliardi. Altri super ricchi che hanno visto aumentare il gruzzolo sono i co-fondatori di Microsoft Bill Gates e Steve Ballmer, quelli di Google Larry Page e Sergey Brin e la leggenda di Wall Street, il presidente di Berkshire Hathaway Warren Buffett.