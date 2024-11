Draghi: "Con Trump grande differenza nei rapporti Ue-Usa". La sfida su competitività, innovazione e sovranità economica

«Non c'è alcun dubbio che la presidenza Trump farà una grande differenza nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa . Non necessariamente tutto in senso negativo, ma certamente dovremo prenderne atto», ha dichiarato Mario Draghi al vertice Ue informale di Budapest .

«Mi auguro che l'Europa possa ritrovare uno spirito unitario per affrontare questi grandi cambiamenti. Procedere in ordine sparso non ci porterà lontano. L'Unione Europea è pronta a una guerra commerciale con gli Stati Uniti? Dobbiamo negoziare con l'alleato americano per proteggere i produttori europei», ha dichiarato Draghi, ribadendo l'urgenza di un'azione coordinata a livello europeo.

Il rapporto sulla competitività europea e le sfide tecnologiche

«La presidenza Trump porterà certamente un ulteriore impulso al settore tecnologico e all'high-tech, dove l'Europa è già arretrata e questo settore è essenziale per la produttività», ha aggiunto Draghi, evidenziando le linee guida del suo Rapporto sulla Competitività Europea. «La differenza di produttività tra Stati Uniti ed Europa è significativa, e gran parte delle raccomandazioni del rapporto si concentrano su questo aspetto».

La protezione delle industrie tradizionali e le esportazioni europee

«Sebbene non ci sia ancora certezza su ciò che accadrà, una cosa sembra chiara: Trump darà molto sostegno ai settori innovativi e proteggerà le industrie tradizionali, che rappresentano una delle maggiori fonti di esportazione europea verso gli Stati Uniti», ha osservato Draghi. «Dovremo negoziare con l'America in modo unitario, per proteggere i nostri produttori europei».