La figlia trans di Musk lascerà gli Stati Uniti: "Non è più un Paese sicuro"

"Non vedo il mio futuro in America". Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, non ha nascosto su Threads la delusione per la vittoria di Donald Trump, avvenuta con il contributo decisivo del padre.

Anche se il presidente eletto "resterà in carica solo per quattro anni, e anche se magicamente le regole contro i transgender non saranno attuate, la gente che ha votato per questo non andrà da nessuna parte a breve", ha scritto Vivian lasciando trapelare la sua amarezza.

Fra padre e figlia i rapporti non sono buoni almeno dal 2022: la ragazza in passato lo ha accusato di transfobia, di "crudeltà" e di tradimenti "seriali", arrivando ad affermare in tribunale di non voler essere più "imparentata" con il suo padre biologico "in nessuna forma e in nessun modo".

In un'intervista a Nbc dello scorso luglio, Vivian aveva raccontato che "quando era in quarta elementare" ed era in viaggio con il papà, lui le "urlava costantemente perché la sua voce era troppo alta", esortandola a renderla più profonda.