Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, il governo olandese verifica se è stato ignorato l'allarme da Israele

Il governo olandese sta indagando per verificare se siano stati ignorati i segnali d'allarme provenienti da Israele su possibili attacchi ai tifosi del Maccabi Tel Aviv che poi effettivamente si sono verificati da parte di gruppi di arabi e musulmani: lo ha scritto il ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento, come riferiscono i media israeliani.

"È in corso un'indagine sui segnali di allarme provenienti da Israele", ha affermato Van Weel, aggiungendo che i magistrati intendono procedere il più velocemente possibile, identificare ogni sospettato è "la priorità assoluta".

Amsterdam, intanto, ha vietato le manifestazioni per tre giorni dopo le violenze avvenute nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi israeliani, che le autorità olandesi hanno condannato come antisemite.

Secondo la sindaca della capitale, Femke Halsema, criminali in scooter hanno setacciato la città alla ricerca dei tifosi del Maccabi in attacchi "mordi e fuggi". Halsema ha commentato in una conferenza stampa tenuta ieri che questo "è un momento terribile per la nostra città... Mi vergogno molto del comportamento tenuto ieri sera".