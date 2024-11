Guerra in Ucraina, droni russi su Mykolaiv e Zaporizhzhia: almeno sei morti. Da Mosca: "Usa lavorano per rimuovere l'arrogante Zelensky"

Stanotte almeno 6 morti e oltre 20 feriti in attacchi russi su Mykolaiv e Zaporizhzhia, con l'allerta antiaerea scattata in quasi tutta l'Ucraina.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina tra ieri sera e la notte scorsa con due missili guidati X-59/69 e 74 droni di vario tipo, inclusi i velivoli kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto i due missili 39 droni.

Inoltre, 30 droni nemici risultano dispersi in diverse regioni dell'Ucraina e altri tre hanno lasciato lo spazio aereo ucraino in direzione della Bielorussia e del territorio ucraino occupato. I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Zhytomyr, Poltava, Sumy, Cherkasy, Zaporizhzhia, Chernihiv, Dnipro e Mykolaiv.

Lo scenario politico

Il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rimuovere l'"arrogante" Volodymyr Zelensky: lo ha affermato il servizio di intelligence estera russo (Svr) in una dichiarazione vista dalla Tass. "Secondo le informazioni ottenute dall'Svr, il Dipartimento di Stato americano continua a lavorare su scenari di sostituzione dell'attuale leadership in Ucraina, se necessario. Tra gli altri modi 'legittimi' di rimuovere l'"estremamente arrogante" Zelensky, Washington sta valutando la possibilità di indire elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina in mezzo alle continue ostilità con la Russia l'anno prossimo", si afferma.