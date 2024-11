Auto a tutta velocità contro la folla: almeno 35 morti in Cina

Almeno 35 persone sono morte e altre decine, non meno di 43, sono invece rimaste ferite a causa di un veicolo che ad alta velocità ha investito la folla a Zhuhai, città del Guangdong. Una strage, una delle peggiori del suo genere in Cina, le cui ragioni sono tutte da chiarire. La polizia di Zhuhai ha riferito che l’auto ha travolto un nutrito gruppo di persone in allenamento fuori dal centro sportivo del distretto di Xiangzhou, un tradizionale ritrovo per la sua pista di atletica e il campo di calcio, e che era difficile capire nelle fasi iniziali delle indagini se l'incidente fosse il risultato di un’azione voluta. Fatto sta che l’uomo alla guida, un 62enne identificato solo con il cognome Fan, ha spinto il suo «piccolo Suv attraverso il cancello e si è fatto strada nel centro sportivo della città, speronando le persone che si stavano allenando sulle strade interne», hanno riferito i media statali, colpendoli come fossero birilli da abbattere. Gli agenti lo hanno trovato in seguito mentre si stava procurando tagli con un coltello e "l'hanno immediatamente fermato e portato in ospedale per le cure: è in coma dopo essersi autoinflitto ferite al collo e ad altre parti del corpo e non è in grado di essere interrogato», ha spiegato la polizia, negli aggiornamenti forniti in tarda serata sempre più gravi.