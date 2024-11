La Cina presenta il nuovo caccia 'invisibile' J-35A

L’Aeronautica militare cinese ha presentato una serie di nuovi armamenti, tra cui un nuovo caccia stealth e un drone d’attacco, dimostrando le sue capacità di sfidare la presenza militare americana nell’Indo-Pacifico. All’Airshow China in corso a Zhuhai, città nel Guangdong, hanno debuttato il caccia invisibile J-35A e altri sistemi d’arma al principale airshow del Dragone che quest’anno rappresenta il fulcro delle celebrazioni dei 75 anni della fondazione dell’Aeronautica militare cinese, una pietra miliare nella campagna del presidente Xi Jinping per la modernizzazione delle forze armate.

Un J-35A si è librato sopra la folla di spettatori in un breve sorvolo, effettuando una ripida salita con i postbruciatori prima di andare via e sparire alla vista, in base alle immagini trasmesse dai media statali.

Un’altra novità, a rispecchiare un UH-60 Black Hawk americano, è l’elicottero Z-20 dell’esercito cinese, nella variante navale. E’ ritenuto un passaggio importate dagli analisti per colmare le lacune nella capacità della Marina: lo Z-20J è un passo di peso verso la piattaforma antisommergibile completa. Malgrado la stia schierando navi da guerra sempre più avanzate, parte della modernizzazione militare a lungo termine, fa fatica a proteggerle, inclusa la sua flotta emergente di portaerei, dagli attacchi sottomarini, una capacità già finemente perfezionata da molti dei suoi rivali.