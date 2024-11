Los Angeles, strani rumori da sotto casa: non era un animale ma un uomo nudo che viveva lì

Per settimane si era lamentata con la famiglia per strani rumori che sentiva provenire da sotto casa. Di notte, l’anziana sentiva spesso colpi misteriosi. Qualche giorno fa, la polizia ha fatto una scoperta inquietante: la causa non era un opossum o un procione, ma un uomo nudo che, secondo le autorità, viveva in uno spazio angusto sotto l’abitazione della donna, una 93enne di El Sereno, quartiere di Los Angeles.

"Di solito i rumori si sentivano a tarda notte, quindi pensavamo fossero animali", ha raccontato il genero della donna, Ricardo Silva, alla NBC News. Ma giovedì scorso, 7 novembre, i rumori sono diventati così intensi che la famiglia ha deciso di chiamare la polizia.

"Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha risposto a una chiamata nell’isolato 3600 di Locke Avenue intorno alle 22:30 e ha trovato un uomo nascosto sotto la casa", ha confermato un portavoce del LAPD. L’intruso non voleva lasciare quella che considerava la sua ‘dimora’ sotterranea, quindi "gli agenti hanno contattato la squadra SWAT per assistenza nell’arresto", ha aggiunto il portavoce.