Trump incontra Biden alla Casa Bianca: la transizione sarà la più fluida possibile

La transizione dall’amministrazione Biden a quella Trump sarà «il più fluida possibile». Lo ha detto il presidente eletto appena arrivato alla Casa Bianca per l’incontro con Biden che lo ha ricevuto nello Studio Ovale per discutere privatamente della transizione di potere e di altri argomenti. E’ la prima volta che i due si incontrano di persona dal dibattito presidenziale di giugno. Così poco più di una settimana dopo la sua vittoria elettorale, l’ex e futuro presidente torna alla Casa Bianca, la prima volta in quasi quattro anni. Dopo l’incontro Trump dovrebbe anche parlare ai repubblicani della Camera in un incontro cui dovrebbe partecipare anche Elon Musk.

«Benvenuto, bentornato» ha detto Biden a Trump accogliendolo nello Studio Ovale, secondo quanto riporta la Bbc, «Speriamo davvero di avere, come abbiamo detto, una transizione fluida, faremo tutto il possibile per assicurarci che siate sistemati, che abbiate ciò di cui avete bisogno, e avremo la possibilità di parlarne oggi». "Grazie mille» gli ha risposto il presidente eletto, «la politica è dura, e in molti casi non è un mondo molto bello, ma oggi è un bel mondo, e apprezzo molto una transizione così fluida, sarà il più fluida possibile. E lo apprezzo molto, Joe». A quel punto, ai giornalisti è stato chiesto di andarsene. Alcuni hanno urlato domande ai due leader che non hanno risposto. (AGI) Uba