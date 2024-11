Raid israeliano a Damasco vicino la sede dell'Onu, 15 morti

15 morti in raid israeliani che hanno preso di mira oggi Damasco e la sua periferia. Lo riferisce il ministero della Difesa siriano.

L'agenzia di stampa siriana Sana aveva riferito di un raid israeliano nell'elegante quartiere Mazzé di Damasco, che ospita la sede delle Nazioni Unite, oltre ad ambasciate e istituzioni di sicurezza siriane. Secondo l'ong Osdh, quattro persone erano state uccise. "Un attacco israeliano ha preso di mira l'area di Mazzé a Damasco", ha dichiarato l'agenzia di stampa Sana, citando informazioni preliminari e pubblicando un video di una strada che si riempie di fumo grigio. Nelle ultime settimane, questo quartiere è già stato colpito da bombardamenti imputati a Israele.

L'esercito israeliano ha confermato di aver attaccato a Damasco edifici e centri di comando della jihad islamica palestinese, ''gruppo terroristico che agisce seguendo le istruzioni dell'Iran e opera in Siria con la copertura del regime''. "Gli attacchi rappresentano un colpo significativo per il gruppo terroristico palestinese con sede nella Striscia di Gaza e per i suoi miliziani", ha detto l'Idf aggiungendo che la jihad islamica ha condotto l'attacco del 7 ottobre insieme con Hamas, e i suoi operativi sono coinvolti nel lancio di attacchi contro Israele dal Libano, insieme con Hezbollah.