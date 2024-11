Dieci neonati morti nell'incendio di un ospedale in India

Almeno dieci neonati sono morti in seguito ad un incendio che si è sviluppato nel reparto neonatale di un ospedale nella città indiana di Jhansi. Lo ha reso noto una fonte ufficiale del governo. «Dieci neonati sono purtroppo morti - ha detto il viceministro dell’Uttar Pradesh Brajesh Pathak -. Sette corpi sono stati identificati, altri tre non ancora». Il rogo si è sviluppato nell’ospedale universitario di Jhansi, nello Stato dell’Uttar Pradesh, a circa 450 chilometri a sud di New Delhi. I video diffusi dalle televisioni mostrano letti e mura carbonizzati all’interno del reparto, e una folla di famiglie in difficoltà in attesa all’esterno della struttura. Secondo il quotidiano indiano Times Now, altri 16 neonati si trovano in condizioni critiche. La tv Ndtv ha spiegato che al momento dell’incendio c'erano 54 bambini si trovavano nel reparto di terapia intensiva neonatale.