'Super tifone' Man-yi verso le Filippine, oltre 250mila evacuati. Attese onde fino a 14 metri

Una forte tempesta in direzione delle Filippine si è intensificata trasformandosi in un 'super tifone'. Lo ha annunciato l’agenzia meteorologica mettendo in guardia i cittadini dai forti venti e mareggiate che potrebbero essere «potenzialmente mortali». Onde alte fino a 14 metri sono attese intorno all’isola di Catanduanes, nell’area orientale dell’arcipelago, dove Man-yi dovrebbe toccare terra tra oggi e domani, come indicano le ultime previsioni. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di oltre 250 mila persone e il ritorno delle imbarcazioni in porto.