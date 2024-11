Guerra Russia-Ucraina, in Germania l'esercito prepara le imprese all'eventualità di un coinvolgimento nel conflitto

L’esercito tedesco dà lezioni alle imprese, in Germania, per prepararle in caso di guerra. È quello che scrive la Faz, riferendo di un documento strategico di oltre 1.000 pagine dal titolo «Operationsplan Deutschland» i cui dettagli sono segreti. In questo si elencano tutte le imprese e i nodi infrastrutturali che avrebbero bisogno di una protezione particolare.

E si affronta lo scenario di un attacco alla fiancata est della Nato che imporrebbe alla Germania manovre di deterrenza, producendo effetti.

«La Germania diventerebbe crocevia di migliaia, possibilmente anche centinaia di migliaia di soldati, che dovrebbero essere trasportati, oltre a materiale bellico, viveri, farmaci. Il ruolo dell’economia è delineato in modo chiaro», scrive il giornale. Le imprese vanno preparate a reagire puntando ad esempio anche sull'autarchia, con generatori diesel e pale eoliche proprie, si legge fra i consigli elargiti dal luogotenente Joern Plischke.