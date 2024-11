Nuova dottrina nucleare: ecco le "linee rosse" di Mosca sulle armi atomiche

La nuova dottrina nucleare russa, adottata oggi con un decreto del presidente Vladimir Putin, definisce il ricorso alle armi atomiche «un mezzo di deterrenza come misura estrema e ultima risorsa» a scopo di difesa. Ma ne amplia la possibilità di impiego sulla base dell’attuale situazione, come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La nuova dottrina sostituisce quella in vigore dal 2014 e prevede che l’uso di armi nucleari debba essere deciso dal presidente. Leggi anche Putin firma la nuova dottrina nucleare. Colpita per prima volta la Russia con missili Usa Sovranità e integrità Tra i cambiamenti principali introdotti, sottolinea l’agenzia Tass, la dottrina precedente prevedeva l’impiego di armi nucleari solo nel caso in cui «l'esistenza stessa dello Stato sia minacciata». Ora il concetto viene ampliato, prevedendo una risposta nucleare anche a una «minaccia critica alla sovranità e all’integrità territoriale» della Russia o della Bielorussia, sua stretta alleata. Una minaccia che provenga da un attacco sia atomico sia con armi convenzionali.

NATO e Ucraina Il documento prevede che ogni «aggressione da uno Stato che appartiene a una coalizione militare (per esempio la Nato, ndr) contro la Federazione Russa e i suoi alleati sarà considerata come un’aggressione da parte di tutta questa coalizione». Inoltre, un’aggressione «da parte di uno Stato non nucleare con il coinvolgimento o il sostegno di uno Stato nucleare, sarà considerata come un attacco congiunto». Alla domanda se ciò significhi che la Russia potrebbe dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari da parte dell’Ucraina con l’uso di missili forniti da Paesi occidentali, Peskov ha risposto affermativamente. «Sì, è menzionato», ha detto il portavoce del Cremlino. Tuttavia, vengono anche stabiliti nei dettagli i criteri per una valutazione della minaccia. Tra questi vi è l’esistenza di informazioni affidabili sul lancio di un attacco «massiccio» alla Russia con mezzi aerei e missilistici che oltrepassino il confine di Stato.